Farándula

Laurys sintió inconic estar en el mundial

Dyva contó como le fue en la Copa del Mundo y lo lindo que pasó con toda la experiencia vivida.

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| Por Gustavo Martinez
La experiencia en yanquilandia. Laurys Dyva oviví en el mundial con su experiencia.

El encuentro ante los alemanes ya lo vibró desde su casa con la familia completa. Laurys Dyva que omopẽ con sus outfits en la Copa del Mundo dijo que su regreso fue superpurete porque ya extrañaba la cultura de los paraguayos. “Me encantó el mundial, sentí que todos los paraguayos estábamos todos unidos por la Albirroja”, dijo en charla con Crónica.

“Se sintió muy iconic ver en vivo y en directo, fue mi primera vez en otro estadio”, contó. Más adelante habló de las medidas que debió respetar en yanquilandia. Cuando llegó a los Estados Unidos le dijeron que no podía laburar con sus clientitos por el tipo de visa que le otorgaron, respecto a eso, sus expresiones fueron, “mis marcas por suerte entendieron y ahora debo cumplir a full acá”.

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