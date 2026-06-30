Con solo un puñado de minutos en la cancha, ya se ganó el cariño de todos. Mauricio Magalhaes, quien calificó la hazaña como la de un “día histórico”, fue una de las figuras de la Albirroja en la cancha y autor de un penal clave que inclinó la balanza en el arranque de la definición.

“Por cómo se estaba dando el partido, se veía que íbamos a ir a los penales. Le pedí a Dios que me ayudara en los penales porque después que ellos perdieron el primero era muy importante que nosotros dos (él y Gustavo Gómez) sacáramos una ventaja. Es un sentimiento increíble”, la bajó el pelotero del Palmeiras.

Sobre la actuación que le cupo al nuevo “ataja penales” que tiene la Sele, “San” Orlando Gill, le bajó que “sabíamos del arquero que tenemos. De su categoría. Es increíble. También todos los jugadores que estuvieron pateando y la hinchada que se comportó de manera perfecta”.

Por otra parte, en una jornada histórica, donde por primera vez se le elimina a Alemania y, a la vez, la primera vez que ellos quedan afuera por una definición por penales en la historia de las copas del mundo, “Mauri” destacó la importancia del aliento de la gente al confesar que “desde un principio sentí el cariño, desde la primera vez que me llamaron. Y les agradezco a todos y esto va por ellos”.