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¡Qué explote todo! Paraguay tumbó a Alemania y está en octavos

¡Explotó Paraguay! Tras sufrir 120 minutos de partido, con la igualdad a 1, en la definición por penales la Albirroja se impuso a Alemania por 4 a 3, con gran gestión del arquero Orlando Gill, quien tapó 2 de los remates del equipo teutón.

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Orlando Gill, la figura de Paraguay. (Foto @Albirroja)

Con una entrega tremenda, desde el primer minuto, los jugadores de nuestra selección demostraron que no estaban para jodas. Y muestra de ello fue que antes del final de la primera etapa, a los 40’, la “Joya” Julio Enciso con un cabezazo mandaba al frente a Paraguay.

El golpe fue tremendo para los europeos.

En el complemento, como era de esperarse, los alemanes volvieron con todo en busca de la paridad, que lo lograron muy pronto a través de Havertz. Pero no amilanó el espíritu albirrojo. Ni ahí se rindieron y pese al cansancio extremo, aguantaron hasta el alargue y en desde el punto penal, de las manos de “San Orlando”, Paraguay se instaló en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El festejo de los jugadores de la Albirroja tras ganar en penales. (Foto @Albirroja)
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