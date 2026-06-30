Paraguaya vivió los penales aferrada a su yaguarete’i de peluche bajo las gradas del estadio gringo

Momentos de tensión, corazón pereré, alegría inmensa fueron los sentimientos que se vivieron, no solo en las gradas del Boston Stadium, toda América vibró con la querida Albirroja, con los 11 bravos leones vestidos de corto honraron la memoria de nuestros ancestros que dejaron avei sangre, sacrificio en las grandes tragedias que sufrió en el pasado nuestra nación.

Miles de historia se puede contar en este momento de gloria que nos regaló la selección paraguaya, y una de esa historia es de la compatriota que vive en esa ciudad gringa, Leticia Benítez, quien no quiso perderse por nada del mundo el chute contra Alemania.

Fueron 120 minutos de entrega total de nuestros jugadores, que no aflojaron ni un momento ni retrocedieron un centímetro en el terreno de juego.

Leti lo vivió a mil este evento histórico, abrazada a su yaguarete’i de peluche, al costado de las gradas, vibrando y sufriendo a cada chute desde los 11 pasos.

El momento fue inmortalizado en la página de la Conmebol en Instagram. “No puedo creer que este momento quedo acá, ¡¡¡gracias Conmebol!!¡Vamos Paraguaaaayyy!, escribió upei Leticia al ver el reel del momento en las redes sociales.

“Yo fui ella, desde la sala de mi apartamento en Colombia, Dios mío, amo al fútbol y solo a los que nos mueve las fibras más profundas sabemos lo que sentimos. Felicidades a los paraguayos”, “¿Todo Paraguay? Acá en Argentina estábamos volviendo del trabajo, el chofer con el partido en la radio y todos llorando en el bondi”, “América del Sur unida, yo también lloré, aunque no soy paraguaya, he experimentado este amor por Paraguay durante años”, decían algunos de los cientos de posteos replicados en el Instagram.

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