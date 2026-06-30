Por ñe’ẽ rei: los perros no perdonaron a periodista alemán en Instagram

El periodista deportivo alemán, Jornas Friedrich, quien había considerado a la Albirroja en pasados días un rival de “tercera categoría“ y que no debería representar un riesgo para la selección alemana, terminó sufriendo el karma de recibir miles de comentarios de paraguayos en sus últimos posts de Instagram.

Uno de los comentarios que se destacó fue el de Mariela Bogado, influencer y hermana de la “la Reina de la Cumbia”, Marilina, quien dijo al comunicador teutón “sigaaaan hablandoooo, nunca subestimes a un PARAGUAYOOOO”.

Otros internautas se limitaban a dejarle banderas paraguayas y otros incluso hasta le dejaban comentarios en guaraní como “emboty nde juru”. En otros casos, probablemente buscando que el periodista lo entendiera mejor, escribían directamente en inglés, como es el caso de una usuaria que dijo “sorry, what did you say about Paraguay? ELIMINATEDDDDD“,