¡Qué chido! Fue a México a hacer neta sus sueños

Solange estuvo en los estudios de Televisa para chambear en una producción.

Solange Encina participó como extra en una novela de Televisa. “Fue muy divertido y me encantó la experiencia”, dijo en charla con Crónica. Esta fue su primera vez en un rodaje con una de las industrias audiovisuales más gigantes del mundo entero. “Es la primera vez, me encantó ver cómo se manejan producciones así”.

Su experiencia de vida es muy mbarete porque para cumplir con ese primer paso de todo su sueño, decidió ir a vivir a México.

Hace dos semanas está instalada en el país del norte. “La decisión estuvo cargada de muchas emociones, no fue nada fácil. Lo que más me costó es estar lejos de mis seres queridos, pero ellos me apoyan al 100 %”, dijo.

Durante la entrevista contó, “la verdad que siempre, toda la vida, quise salir del país a estudiar o trabajar en medios o cine. Pero como comencé muy chiquita en Encarnación, fui a Asunción también muy joven, fue pasando el tiempo y dije que capaz ya no iba a poder. Pensé que ya era tarde”.

El viaje que marcó el antes y el después

En enero del 2026 viajó por primera vez hasta México. Ese viaje fue decisivo para dar el siguiente paso de preparar las maletas, decir “sí” al desapego y el techaga’u, para instalarse en charrolandia.

Su meta principal es hacer carrera en el mundo de la ficción en ese país y en algún momento volver a su patria amada para seguir con el mismo laburo. “Cuando vine a México, en enero, todos acá me dijeron que me anime, que sí podía. Realmente me hicieron sentir que todavía estaba a tiempo de cumplir mis sueños. La primera vez me quedé un mes. Fue una experiencia que marcó un antes y un después”, confesó donde estuvo el karaku de todo.

“México tiene una industria audiovisual, doblaje increíble y principalmente su gente es muy amable y me recibieron súper bien”, relató la promesa del cine paraguayo en el país azteca.

En el listado de todo lo que dejó en Paraguay está la familia, la estabilidad laboral, los amigos y su tierra natal. Pero todo tiene un motivo, crecer para luego hacer lo que le gusta en su país. “La ficción nacional está creciendo a pasos agigantados, sueño con poder trabajar más adelante también en Paraguay, mi objetivo también es seguir capacitándome en el exterior”, comentó.