“Sin sufrir no se puede conseguir”, tiró Alfaro

Gustavo Alfaro, blanco de un montón de críticas luego del chute contra Australia, destacó el valor histórico de esta clasificación y puso en primer lugar el esfuerzo de los peloteros que dejaron la vida por la camiseta.

“Jugamos contra un campeón del mundo, un equipo con mucha jerarquía que siempre es candidato, pero los muchachos hicieron un gran partido desde las necesidades, desde el esfuerzo de multiplicarse para evitar que Alemania encontrara los caminos. Sabíamos cómo podíamos hacerles daño y es eso lo que conseguimos con el gol de Julito”, arrancó diciendo.

Más allá de lo que fue el empate, he’i que “se valora la resistencia de los jugadores hasta el final que se mantuvieron de pie. Y después cómo son las cosas nuestras… Sin sufrir no se puede conseguir. Teníamos dos penales y tuvimos que ir al sexto para definir la clasificación”.

Sobre ese relacionamiento con el público, tiró que “la gente sabe lo que nos cuesta conseguir esto. Entonces se lo dedicamos a toda esa gente que siempre quiere que gane la selección”.