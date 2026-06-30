Sole Franco se paseó por la Isla de Alcatraz

La periodista Soledad Franco aprovechó su estadía en la ciudad de San Francisco, en yanquilandia, para realizar uno de los paseos más emblemáticos de esa localidad yanqui.

Se trata de la visita a la isla más famosa de ese lado de Estados Unidos, como lo es la Isla de Alcatraz, la prisión de máxima seguridad que albergó a famosos condenados como el mafioso Al Capone ha mba’e, además de servir de set para la grabación de varias producciones cinematográficas de Hollywood.

Sole compartió la experiencia única con sus seguidores de las redes sociales, con un material visual impactante, por el lugar y el peso de la historia del sitio conocido avei como “La Roca”.

“¿Te imaginás que tu propia celda te hable al oído? El audio tour de Alcatraz no tiene un locutor común, está relatado por los verdaderos protagonistas: 4 exguardias y 4 exconvictos que vivieron en carne propia el aislamiento de La Roca”, comentó Sole Franco.

Luego expresó, “caminar por Broadway (el pasillo central) mientras escuchás los portazos de metal reales, los cubiertos del comedor y los testimonios, te pone la piel de gallina”.

Luego compartió sus tres datos favoritos del recorrido por Alcatraz. “La comida: dicen que era la mejor de todas las prisiones federales... ¡solo para evitar que los presos se amotinaran! El truco del botón: En las celdas de castigo, a oscuras y sin ropa, un preso tiraba un botón al aire y pasaba horas buscándolo en el suelo para no volverse loco. Y la peor tortura: En Año Nuevo, si el viento soplaba a favor, los presos escuchaban la música y las risas de las fiestas en San Francisco. La libertad estaba a solo un par de kilómetros, pero era inalcanzable”.

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