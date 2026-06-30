[VIDEO] Tupaópe lo mismonte se festeja con la Albirró

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Pa’i esteño decidió vestir un poncho con los colores de Paraguay durante la misa del día de hoy.

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Pa'i brasileño de CDE celebra victoria de Paraguay en plena misa.

Durante la celebración eucarística esta mañana en el Convento Capuchino de Ciudad del Este, el sacerdote brasileño Edison Cazali, a cargo de la misa, sorprendió a los presentes al quitarse parte de su vestimenta litúrgica y colocarse un poncho con los colores de Paraguay, en medio del encuentro religioso.

El gesto, como era lógico, se recibió con aplausos y emoción por parte de los presentes en la iglesia, en medio de un ambiente marcado por el fervor nacional que se vive tras la histórica clasificación de la selección paraguaya a los octavos de final de la Copa del Mundo, dejando afuera nada más y menos que a Alemania.

Aunque de nacionalidad brasileña, el religioso es conocido por su cercanía y afecto hacia la comunidad paraguaya.

Al mismo tiempo que ocurría, la banda de la iglesia se ponía a tocar la canción característica de la Selección.

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