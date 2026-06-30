[VIDEO] Ahora todo tiene sentido: Atendé la música con la que los abirrojos llegaron al estadio

Brasil llega al estadio al ritmo de funky, los colombianos al ritmo de salsa, pero los paraguayos señores, los paraguayos llegan al ritmo de la polca paraguaya.

Pero no es cualquier polca, se llama “13 Tuyuti” y fue escrita por Emiliano R. Fernández durante la Guertra del Chaco.

Esta canción relata el heroismo, la valentía y el sacrificio del Regimiento 13 de Infantería paraguayo, destacando su rol en la defensa de los fortines, especialmente en la histórica y sangrienta Batalla de Nanawa en 1933. Fue defendida como una “muralla viva”.