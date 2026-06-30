[VIDEO] Canale metió el penal y se vino el descontrol. Así se festejó en el mundo

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29 de junio de 2026 - 22:00

José Canale metió el penal y se vino el descontrol. Foto AFP

Todo era tensión y nerviosismo, de estar con ventaja en los penales, llegamos a estar iguales. Pero José Canale dijo “esta es la mía” y se vistió de héroe. Le tocó chutar, metió y Paraguay clasificó.

Ahí comenzó el descontrol no solo en el estadio en yanquilandia, sino en todos los lugares donde hay un paraguayo.

Festejos en Asunción tras el histórico triunfo ante Alemania. pic.twitter.com/oZyPjxwvwH — Momentos Virales (@momentoviral) June 30, 2026

🇵🇾🇦🇷 Así se festejo en la estación de Once el triunfo de Paraguay pic.twitter.com/RoTNsxrScj — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 30, 2026

Lo más grande del mundo: ser paraguayo!!!! 🇵🇾🇵🇾🇵🇾 pic.twitter.com/NnHeYudlUn — Carlos Fernández V (@cgfernandezv) June 30, 2026

🇵🇾LA ALEGRÍA PARAGUAYA. La delegación oficial del Pdte Kast esperó en el aeropuerto en Asunción la definición de Paraguay ante Alemania que clasificó a los guaraníes a la siguiente fase del mundial. Así celebraron los policías paraguayos la clasificación pic.twitter.com/AJ50FszCCq — Rodolfo Carrasco M. (@RodoCarrascoM) June 29, 2026

Nuestros hermanos paraguayos hicieron historia, asi lo vivió un grupo argentino que sigue con bronca del 2014. Felicitaciones Paraguay! pic.twitter.com/4bRmHs0sbr — FERBO (@fermin_bo) June 29, 2026