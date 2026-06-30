Deportes

[VIDEO] Canale metió el penal y se vino el descontrol. Así se festejó en el mundo

Agregar Crónica en
José Canale metió el penal y se vino el descontrol. Foto AFP

Todo era tensión y nerviosismo, de estar con ventaja en los penales, llegamos a estar iguales. Pero José Canale dijo “esta es la mía” y se vistió de héroe. Le tocó chutar, metió y Paraguay clasificó.

Ahí comenzó el descontrol no solo en el estadio en yanquilandia, sino en todos los lugares donde hay un paraguayo.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias