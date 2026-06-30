¡¡¡Feriado nacional loperrooooo!! La albirroooo, la albirroooo

¡La alegría es total! Tras la épica clasificación de la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026, el presidente Santiago Peña decretó feriado excepcional para este martes, para que el pueblo paraguayo siga celebrando una noche que quedará grabada para siempre.

Las calles del país estallaron de emoción con caravanas, banderas y miles de hinchas festejando la hazaña de la selección. El propio mandatario se sumó a la euforia y escribió en su cuenta de X: “¡Paraguay nunca se rinde! ¡¡Feriado, carajo!!”El equipo de Gustavo Alfaro hizo historia al eliminar a Alemania en una infartante definición por penales. Julio Enciso abrió el marcador, los alemanes igualaron el partido y, cuando todo parecía imposible, apareció el gigante Orlando Gill para atajar dos penales. Luego, José Canale convirtió el disparo decisivo que selló el inolvidable 4-3 y desató la locura de todo un país.