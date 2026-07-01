¡Insólito! Bebe’i nació en medio del Puente de la Amistad

Ñambeña...anoche a eso de las 20:00, un bebé’i ya no quiso esperar más en la panza de su mamá y vino al mundo justo en medio del Puente de la Amistad, entre nuestro país y rapailandia, mientras su familia esperaba en la cola de vehículos ingresar al territorio rapai.

Según los primeros datos, la mamá del mita’i apurado es curepa, que estaba regresando a su país luego de una visita a Paraguay, hasta que entró en trabajo de parto en pleno puente fronterizo.

Agentes rapais de Policia Rodoviaria, de la Receita Federal, de la Marina nacional y del soporte médico del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) acudieron al lugar para ayudar en la venida del bebé al mundo, luego fueron llevados hasta al hospital brasileño Costa Cavalcanti para su mejor atención.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades brasileñas, la familia buscaba atención médica fuera de Argentina debido a las dificultades para acceder a los servicios sanitarios en su ciudad de origen y tenía previsto permanecer en Paraguay hasta el momento del nacimiento ndaje.