Bianca mejora de a poco luego de trasplante de corazón

Diana Roldán, madre de Bianca, rindió homenaje al niño, de la misma edad y peso que su hija, diciendo que es un pequeño héroe, aunque reconoció que se siente algo mal por el hecho de que otra familia haya perdido a su bebé. Explicó también que comprende a los familiares de los anteriores potenciales donantes cuando dijeron que no.

Señaló que es una situación demasiado difícil y que comprende la razón por la cual no dieron el visto bueno. No obstante, insistió en la importancia de la donación de órganos, agregando que hay muchos niños en espera que necesitan de un ángel donador para continuar sus vidas.

Sobre su hija, Diana afirmó que Bianca se encuentra evolucionando favorablemente aunque con las complicaciones propias de su situación de trasplantada, por lo que aún están en una etapa crítica.