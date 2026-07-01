[VIDEO] Cover de músico paraguayo sonó en guaraní en el Mundial 2026

Qué mayor satisfacción para un músico que su obra tenga repercusión mundial y más todavía en el Mundial 2026, donde la Albirroja acaba de conseguir un hito histórico al eliminar a Alemania en penales.

Al término del encuentro, los altoparlantes emitieron la canción “Can’t help falling in love”, del famoso Rey del Rock, Elvis Presley, pero con la particularidad de estar cantada en guaraní, interpretada por Ariel Gómez, cantante paraguayo que realiza cover de reconocidas canciones internacionales en nuestro dulce idioma guaraní.

“No sabría cómo describir exactamente la sensación, yo salí a mirar la caravana que ya se estaba formando y volví para escuchar las declaraciones de los jugadores y mi amigo es el que me dice: escuchá ese sos vos. Y presto más atención y efectivamente era yo jajaja. Fue otra descarga de alegría por encima de la que ya tenía, me quedé sorprendido y parecía todo muy irreal, le dije a mi amigo: es el día más surreal de mi vida jajaja”, dijo Ariel a Crónica.

Una amiga fue la primera en darse cuenta de la situación, “la primera que me mandó un video del momento fue una amiga de Argentina y de ahí ya empezaron a caer los mensajes con los videos también de gente que estaba en el estadio”.

“La verdad no sé si entró en la playlist oficial, si el musicalizador busco música en guaraní y le salió mi tema o qué exactamente pasó, pero sea cual sea el motivo estoy muy agradecido. Si algún día tengo hijos tengo una buena historia que contarles jajaja”.

El cover lo había realizado 6 años atrás y fue el segundo material grabado en guaraní ndaje. “Creo que los paraguayos sentimos distinto en nuestro idioma, creería que conecta con una fibra especial nuestra, no fuerte sino distinta. El reto era que no se pierda la esencia y que tenga sentido escucharlo en guaraní, si bien es el segundo cover que hice, es el primero que yo traduje completamente”.

Y finalmente comentó que los mensajes no pararon de llegar a su cel y las menciones en las páginas de los medios especializados que están cubriendo el Mundial 2026, lo pusieron muy contento y orgulloso, por su trabajo y por el logro de la selección nacional.

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