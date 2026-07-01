El DT de Francia oikuaa porã ñandeve

El técnico de la selección francesa de Mbappé, Dembelé y compañía, Didier Deschamps, ya tiene la experiencia de enfrentar a Paraguay en una fase definitoria de una Copa del Mundo, ya que él estuvo presente jugando con la número 7 ante la Albirroja en aquel partido épico que los franceses ganaron con un Gol de Oro de Blanc.

Tanto el DT galo como el propio Mbappé ya aseguraron que la Selección Paraguaya será un rival difícil, recordando que dejamos fuera a Alemania y que eso es algo que no se puede ignorar.

Será la tercera vez que Paraguay y Francia chocarán en una Copa del Mundo. La primera de todas fue en el Mundial de Suecia 1958, en la fase de grupos. Aquel partido terminó 7 a 3 en favor del seleccionado europeo, mientras que el segundo fue el más recordado partido en la propia copa francesa de 1998.