Familia choreña pierde a su hijo en Guerra de Ucrania

Familia de Choré perdió a su hijo en la Guerra de Ucrania.

Una familia del distrito de Choré, departamento de San Pedro, se encuentra viviendo las horas más duras debido a que este martes don Maximino Barreto recibió la confirmación del fallecimiento de su hijo, Néstor Adrián Barreto, de 21 años, quien combatía en la guerra entre Ucrania y Rusia.

El último contacto que había tenido con el joven, según explica Don Maximino, fue el pasado 14 de junio, siendo informado posteriormente de que su hijo estaba desaparecido solo para que el día de ayer le confirmaran la trágica noticia de que murió durante un enfrentamiento en la línea de combate, presuntamente a causa de la explosión de una granada.

Su fallecimiento se habría dado el pasado 25 de junio, según se sabe, y la familia ahora enfrenta el desafío de lograr la repatriación de sus restos hasta Paraguay para darle una despedida digna. Al mismo tiempo, pide el apoyo de las autoridades nacionales para iniciar los trámites correspondientes.

El caso vuelve a encender la preocupación de varias familias de San Pedro y Canindeyú, que denuncian que jóvenes paraguayos habrían sido captados con promesas de altos salarios para viajar a Europa y posteriormente incorporarse a las fuerzas militares de Ucrania.

Estas denuncias provienen de los familiares y aún no han sido confirmadas.