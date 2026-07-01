Hija mbarete evita el feminicidio de su madre en San Lorenzo

Un caso de presunto intento de feminicidio se registró en el barrio Virgen del Rosario de la ciudad de San Lorenzo, cuando un hombre irrumpió violentamente, incluso atropellando con su vehículo el portón, en la vivienda de su esposa portando un machetillo y una navaja, con la aparente intención de atacarla.

En medio de la desesperación, la hija de la pareja, de tan solo 18 años, se interpuso para defender a la madre y aunque sufrió una herida en una de sus manos mientras intentaba evitar la agresión, logró salvarla.

Posteriormente agentes policiales detuvieron al presunto agresor e incautaron las dos armas blancas que habría utilizado durante el ataque. El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que investiga las circunstancias del hecho.