Orlando Gill (padre) charló con Crónica y sacó pecho por su retoño quien se convirtió en el ídolo de la nación paraguaya tras ser figura ante Alemania en el mundial en la tanda de penales. El papá de nuestro arquero contó que lo miró con su madre (abuela de Orlando) y fue imposible no emocionarse. “Los penales que atajé son para vos y mamá”, le tiró su hijo desde yanquilandia.

“La verdad que la felicidad que tenemos es indescriptible, lo vi con mi mamá en casa (abuela de Orlando), jetu’u estuvo el partido, había que aguantar esos 120 minutos”, le bajó de entrada voi.

Upéi katu añadió que “la verdad que en el partido no sufrí tanto, lo intenté sobrellevar un poco mejor, igual tuvo algunas tapadas increíbles que nos salvaron para llegar al alargue y los penales”, siguió para agregar que “pero luego, sí. Desde que empezaron a chutarse los penales no paramos de llorar con su abuela, fue una emoción muy grande la verdad, cayeron algunas lágrimas”, expresó.

Acerca de la charla que tuvo con su hijo culminado el encuentro, he’i que “hablé con Orlando después del partido una media horita por ahí y me dijo: los penales que atajé son para vos y mamá, también me dijo que estaba demasiado feliz. Contento por él y por todo el grupo”, manifestó.

Un gran hijo

“Mucho se sacrificó para estar en el lugar que está hoy, así también muchos quieren ocupar ese puesto y él se lo ganó a base de su trabajo, siempre luchó por sus sueños”, lanzó el papá acerca de lo que tuvo que pasar Orlando, para que hoy goce del buen momento.

“Orlando es un gran hijo, es muy bueno, es de poco hablar también, no le gusta meterse en otras cosas que no sea de fútbol, buenazo es legalmente”, sostuvo.

Nuestro arquero albirrojo, junto a su padre, Orlando Gill.

El amor de su abuelita

“Su abuela (Deolinda) tiene toditas sus fotos en su pieza, casi desde que se inició, tiene llenito de recortes de diario donde sale Orlando”, expresó.

En cuanto al rival de turno katu opoi que “esperemos que el sábado se pueda pasar nuevamente, no importa el rival, ya eliminamos a Alemania. Hay que tratar de repetir nuevamente lo que hicimos, como buen paraguayo, el que venga nomás ya, como siempre”.