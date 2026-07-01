“Mi cábala era mi papá y tenía que llegar como sea”

Una paraguaya que vive en New York pasó toda una travesía para llegar al estadio en donde la Albirroja hizo historia ante Alemania. Se trata de Natasha Aquino Bergadhl, quien vive hace muchos años en el gigante norteamericano. Aprovechó la visita de su papá, Marcos Aquino, para ir a alentar a la sele. Jamás se imaginó todo lo que iba a suceder.

“Estábamos yendo a Boston con mi papá y, en el camino, un auto nos chocó por atrás y me llevó por la baranda de cemento del medio. Pude frenar a tiempo y evitar el vuelco del auto”, arrancó diciendo Natasha, quien hace 7 años es residente en New York.

“En ese momento de nervios, de ansiedad, yo solo pensé en mi papá, no quería que le pase nada. Luego llegó la policía y la ambulancia que me quería llevar al hospital. Entré en un dilema porque ya tenía las entradas y tenía que llegar como sea”, confesó.

Dijo que más allá de la aparatosidad del incidente, que se dio en Connecticut, a una hora y media del estadio, “solo sufrimos daños materiales. Yo tenía algunos golpes y a mi papá no le pasó nada. Estábamos en condiciones de asistir al estadio”.

En ese momento es en donde tuvo que decidir entre lo que le decía su corazón o lo que le decía la razón. “Ahí fue cuando ya no podía seguir con mi auto, lo llevó la grúa y tenía que llegar como sea. Yo lloré de los nervios porque no quería ir al hospital. El policía yanqui me dijo que primero me vaya al hospital y después a la cancha. Me dijo que Alemania iba a ganar y me re enojó eso”, contó con las pulsaciones ya más tranquilas.

Y en ese “como sea”, aprovechó que “otros paraguayos que iban a la cancha, al vernos, pararon y preguntaron qué pasó. Cuando les conté, nos llevaron y pudimos llegar al estadio. Lo mejor fue que ganó Paraguay, así como dice la música ‘vencer o morir’, no nos dimos por vencidos y valió la pena. Me dijeron que era muy fanática para romperme los huesos y venir a la cancha igual. Fue metafórico eso, no me rompí nada”.

Además, confesó que su papá llegó a Estados Unidos después de perder el partido inaugural y “desde que él está conmigo, ya no paramos. ¡Es mi cábala!”

Pudo frenar a tiempo para evitar lo peor tras el doble impacto.

La que le chocó no tenía seguro y habrá demanda

En cuanto a los golpes sufridos, mencionó que “ahora mismo estoy en el hospital porque me duele todo el cuerpo, me duele el brazo, no puedo respirar bien. Mi papá gracias a Dios está bien. Pero necesito esperar el reporte médico, justo ahora estoy en urgencias. El impacto que sufrió el coche no fue frontal, ambos estábamos en el mismo sentido en la avenida”.

Agregó que “la conductora que nos chocó no tiene seguro y eso es ilegal acá en EE.UU. Nos dijo que se iba a hacer responsable, pero el auto ya se mandó a chatarrería porque quedó inservible. Vamos a entrar en demanda, ya estoy preparando eso con mis abogados. La policía la multó por no tener seguro”.