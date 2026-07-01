“Ñande jaraháta chupekuéra ipéchore”. La arenga de Pipino con el Kun

El goleador histórico de Paraguay en los mundiales, Nelson “Pipino” Cuevas, estuvo por el podcast del ex astro argentino Sergio “Kun” Agüero y este le hizo un pedido muy especial de cara al partido de la Albirroja con Francia. El ex delantero del Manchester City pidió a Cuevitas que mande una arenga al plantel y a los paraguayos en guaraní.

Ni corto ni perezoso, “Pipino“, con toda su energía característica, mandó un extenso aliento a los jugadores de la Selección y a todo el pueblo invitando a no achicarse ante nadie, especialmente ante los franceses.

Exigió que nadie permita que los “franchutes” nos quieran llevar por delante, asegurando que seremos nosotros los que llevaremos por delante a la selección de Mbappé y compañía. La arenga terminó con la frase “Viva Paraguay nde añamembype guaré!!!”