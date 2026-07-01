“No me imaginaba cómo, pero tenía mucha fe de que iba a hacer un gol”

Yessi está orgullosa de su pelotero que le lleva a Paraguay a otra fase en la Copa del Mundo.

“Al comienzo no quería que chute dije, ‘José María, no’, pero después mi hija lo vio frente al arco y dijo ‘papá gol’. Ahí supe que entraba”, dijo en charla con Crónica Yessica Ramírez, la lapa del responsable de embocar en el arco alemán el último penal que le dio la clasificación a Paraguay en la Copa del Mundo. “No podemos dimensionar aún todo pero estamos muy pero muy felices”, confesó con mucha alegría y emoción.

“Para el partido contra Alemania tenía miedo, pero tenía fe. Sabía que los chicos iban a dar todo porque tienen hambre y sed de querer ganar”, refirió una intimidad del seleccionado albirrojo.

En este caso podría aplicarse la frase célebre, “ojo de loca no se equivoca”, Yessica tenía un presentimiento, algo le decía que José Canale haría historia en el Gillete Stadium. “Lo hablaba con una amiga que tenía mucha fe en que iba a hacer un gol, no me imaginaba cómo pero lo presentía”, contó su epifanía.

Se cumplió la visión y el deseo, a lo loco gritó el golazo de penal con el que Canale escribió en la historia de los mundiales que Paraguay dejó okape a los alemanes. “Lo más lindo es este gol y la clasificación no hay duda alguna”, dijo.

“Nos sentimos confiados”

Las doñas son el cable a tierra de los peloteros en estos tiempos decisivos, donde existe mucha ansiedad y los sacrificios se multiplican. Apenas se enteraron que Paraguay enfrentaría a Alemania y ya le tiró su arenga motivacional, pero con expresiones claves y concretas, “le felicité, le dije que iba ser de mucho éxito”, le dijo a Canale.

El último partido que vió a su ména desde las gradas fue ante Australia. “El viernes terminó el encuentro empatado y sabíamos que ya estábamos adentro, nos sentimos confiados en todo momento. Hablamos mucho y desde ese día ya habíamos puesto en marcha nuestra cábala”, contó la doña cuya cábala peculiar era ndaje discutir antes del chute.

La doñita estuvo por yanquilandia durante toda la fase de grupos y le tocó volver a Paraguay. No descarta la posibilidad de regresar a suelo gringo una vez que Paraguay pase a la siguiente ronda. Pero, por el momento están concentrados en Francia y en seguir haciendo hazaña frente a los que chutan con Mbappé.