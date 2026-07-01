Omano angá el líder de los Village People

A través de un comunicado en su cuenta de Facebook, los Village People anunciaron que su líder y coautor de varios de sus éxitos más importantes, Víctor Willis, falleció ayer a los 75 años luego de luchar contra una enfermedad no revelada. “YMCA”, “Go West” o “In The Navy” son algunos de los hits que Willis escribió para la agrupación.

Junto a Felipe Rose, Alex Briley, David Hodo, Glenn Hughes y Randy Jones, Víctor obtuvo un éxito gigantesco a finales de los 70’s con Village People, en pleno auge de la música disco en todo el mundo. El uso de disfraces arquetípicamente masculinos y letras con doble sentido sobre la masculinidad los convirtieron en íconos absolutos de la comunidad gay.

Durante años, Víctor Willis libró una batalla encarnizada para recuperar sus derechos como coautor de muchos de los éxitos del grupo, esto a la par que intentaba impulsar una carrera solista que nunca despegó. Finalmente, gracias a la ayuda de su esposa abogada, ya en los 2000 pudo recuperar lo que le correspondía y desde entonces había estado cantando con nuevas versiones de los Village.

Una de las últimas y más habladas presentaciones suyas, fue una en un mitin republicano del hoy presidente norteamericano, Donald Trump, lo cual causó bastante polémica.