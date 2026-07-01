Orlando Gill es nombrado hijo dilecto de la ciudad de San Lorenzo.

La ciudad de San Lorenzo ha decidido honrar con la distinción de hijo dilecto al arquero de la Selección Paraguaya, Orlando Gill, el cual no hay que olvidar, de hecho comenzó su carrera en el “rayadito” para luego pasar a su equipo homónimo de la Argentina en donde se encuentra actualmente.

A pesar de recibir algunas críticas durante las fase de grupos del Mundial, Orlando Gill se justificó con creces en el juego ante Alemania por los 16vos de final del torneo, ya que no solo se la pasó sacando o embolsando pelotas claves que venían directamente desde el equipo teutón, sino que además tapó dos penales en la tanda definitoria, haciendo historia de esta manera.

Orlando Gill es en este momento sin duda una de las máximas figuras de la Albirroja, la cual acaba de conseguir un logro histórico en gran medida gracias a su labor en el arco.