Paraguayo se viraliza gracias a influencer curepa

El influencer argentino Nico Voutrinas encontró a un chico paraguayo jugando solo en una canchita de su pueblo, por lo que no pudo evitar acercarse a él. El joven, de apenas 17 años, le comentó que su nombre es Thiago Ezequiel Aguilar Fariña, mencionando que su sueño es ser como Neymar Jr. y jugar un Mundial con Paraguay.

Thiago aseguró que incluso cree que nuestro país puede ganar la Copa del Mundo o por lo menos llegar hasta semifinales. Cuando el influencer le preguntó qué pediría si pudiese en ese mismo momento, este le mencionó que un par de botines, ya que normalmente juega descalzo, con medias o en el mejor de los casos con botines prestados.

Minutos más tarde, Nico volvió con un par totalmente nuevo solo para él, además de una pelota también recién comprada. El chico compatriota agradeció el gesto, y el influencer pidió a sus seguidores que sigan a Thiago en IG, dejando disponible su cuenta en los comentarios.