Persecución a lo Hollywood para alcanzar a bandido y a “la otra”

La ciudad de Presidente Franco fue testigo de una historia digna de una película de acción cuando una mujer persiguió durante unos cuantos kilómetros a su pareja y a la “copiloto” de turno que lo acompañaba. La aventura terminó en las puertas de la mismísima Comisaría 6ta de la ciudad, con la Policía obviamente debiendo intervenir.

En un momento incluso a la acompañante no se le ocurrió mejor idea que abrir la ventanilla y lanzar un proyectil improvisado al auto de la doña que venía detrás. El objeto terminó destrozando por completo uno de los parabrisas de su camioneta, pero lejos de que esto la frenara, la esposa solo se habría enfurecido más..

Una vez que llegaron a la Comisaría, la Policía ordenó la prueba del alcotest de la protagonista y se confiscaron los vehículos involucrados. A su vez, se dispuso la inmediata aprehensión del único hombre en esta historia, Sergio Luis López.