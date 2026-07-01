Rosy Alderete pidió ayuda a San Antonio desde las gradas del estadio yanqui

La fe es una de las características que sobresale en los compatriotas, ya que cuando las “papas queman” qué mejor opción que pedirle una ayuda al Altísimo y a sus santos avei.

La madrina del Olimpia, Rosy Alderete, es una de las fervientes creyentes que no dudan un segundo en pedir apoyo a los ayudantes del barbudo y le mensajeó desde las gradas a una médica naturalista, ña Marcia, que es muy conocida hacia su ciudad natal, en Yataity.

“Ña Marcia es una médica naturalista muy conocida hacia mi casa, que tiene su santo que es San Antonio, y a quien siempre le pido cosas, para mi salud, trabajo y protección”, dijo Rosy a Crónica.

La madrina del Decano comentó que ella es devota de San Antonio avei, por eso le pidió a ña Marcia que rece al santo, es más, desde que viajó a yanquilandia para el campeonato mundial, igual seguía en contacto con la médica.

“Desde que vine a Estados Unidos, yo le pedí que le encomendara a su santo a nuestra selección. Y en el partido contra Alemania tampoco fue la excepción, le mandaba audios desde las gradas para pedirle por Paraguay”, tiró la chulinita.

Ña Marcia le contestó que mantenga la calma, que no se desespere porque Dios y los santos estaban trabajando a favor de Paraguay ndaje.

Cada 13 de junio, que es el día de San Antonio, Rosy va a la casa de la doña a llevarle regalos por los favores recibidos. “Cada año yo me voy al festejo a llevar chipa y golosina para los niños, cada 13 de junio y esta vez no me pude ir porque justo ya vine hacia acá, pero le llamé a mis padres, quienes se encargaron de hacerle llegar los obsequios para los niños y al santo”, gatilló Rosy.

La modelo comentó también que ña Marcia, a pesar de estar de duelo, nunca dejó de atender sus mensajes, “hace una semana falleció su hijo que era fanático también de la Albirroja”, contó Rosy.