Se tatuó los penales de Gill y Canale

El artista detrás del tatuaje, Manu Collante, habló con La Tribu 650 AM diciendo que el trabajo fue un pedido especial de una amiga suya, la cual en medio del éxtasis por la clasificación paraguaya, lo contactó mientras él mismo se dirigía al centro a festejar, pidiéndole que en ese mismo momento le haga el tatuaje.

El artista le dijo que no iba a poder llegar a su local, debido justamente al tráfico por los festejos, así que accedió a hacérselo a la mañana siguiente. El trabajo rápidamente fue posteado en Instagram y no tardó en hacerse viral. Según cuenta el tatuador, la chica le expresó que había prometido en un grupo y a la virgencita que se tatuaría si ganaba Paraguay.

Los tatuajes en cuestión son el del primer penal atajado por Orlando Gill y el del último convertido por José Canale, el cual terminó dándole a Paraguay la histórica victoria dejando afuera nada más y nada menos que a Alemania, una de las selecciones más importantes de la historia y tetracampeona del mundo.

Sobre la consulta de si le hizo o no llegar el vídeo del material a los muchachos de la Selección, explicó que lo intentó pero que no cree que lo vayan a ver ahora, ya que están demasiado concentrados teniendo en cuenta el más que difícil juego contra la Francia de Mbappé, Dembelé y compañía el sábado.

Luego de la victoria, Manu reconoció que recibió numerosos pedidos para este tipo de trabajos.