¡Siguen lloranden!

“Otra pesadilla del fútbol alemán”, “Vergüenza”, “Fracaso mundial”, son algunas de las frases con las que los principales medios de Alemania y Europa calificaron la eliminación de los “teutones” de la Copa del Mundo tras caer en penales contra la Albirroja.

Portada de medio alemán.

Medios como “Bild”, “Süddeutsche Zeitung”, “Kicker” y otros no se guardaron nada y dispararon con todo contra el plantel alemán y su entrenador, Julian Nagelsmann, a quien colocan como el gran responsable de esta eliminación tempranera.

Portada del diario alemán.

Además, grandes figuras históricas del país “bávaro”, como Lothar Mattäus, disparó con todo contra su seleccionado: “Esta no es la Alemania que conozco y por la que luché”, tiró.

Por otro lado, en América y España, la alegría paraguaya se contagió y medios como diario “Olé” de ashá y el diario “Marca” de la “Madre Patria”, aplaudieron el batacazo del equipo del “Cazador de utopías”.

Portada alemana.

GUNDOGAN ES OTRO QUE NO PARA DE LAGRIMEAR

El exvolante de la selección alemana, Ilkay Gundogan, utilizó sus redes sociales para plaguearse por la derrota de su país ante Paraguay y lloró en colores porque, según ¿el, no hubo falta contra Orlando Gill en el gol de Tah que terminó siendo anulado y pudo haber sido el 2-1 para Alemania. “El rendimiento del equipo de hoy definitivamente no necesita endulzarse... ¿Pero qué demonios fue esa decisión del VAR? En la Premier League, simplemente sonreirían con cansancio ante algo así, especialmente al retractarse de una decisión”, publicó Gundogan.