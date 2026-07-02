Como en el Defensores: 39°C en Filadelfia para Paraguay Vs. Francia

La ola de calor sofocante que afecta a gran parte de los Estados Unidos llegará hasta la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, el día sábado durante el partido entre Paraguay y Francia por la Copa del Mundo, con la temperatura alcanzando cifras máximas de hasta 39°C, algo que podría jugar a favor del plantel de Gustavo Alfaro.

Se sabe que los paraguayos estamos más que acostumbrados a las altísimas temperaturas, mientras que por el lado de Francia, el propio Mbappé dijo al terminar el último partido en el que su selección derrotó a Suecia por los 16vos de Final, que lo único que quería era entrar al vestuario para disfrutar del aire acondicionado.

El partido se disputará en el normalmente conocido como Lincoln Financial Field de Filadelfia, un estadio 100% al aire libre y sin un sistema climatizado como es el caso de otros recintos que hemos visto durante la Copa.