Creador conquista al rollo con sus animé albirrojos

El creador de contenidos se enfocó en los animé por la emoción que genera.

“Con un instante alcanza. Vamos a crear este instante. No nos pusieron en las predicciones”, dice parte del último animé albirrojo publicado en la cuenta de Instagram “@ai.jue”. El creador de todos los audiovisuales en ese perfil es Juanjo Alas, quien en diciembre del 2024 empezó a tirar producciones a lo paraguayoite para lo perro.

Lo purete de su rubro es todo lo creado desde lo que el paraguayo quiere ver o consumir. “Hace poco decidí empezar a crear contenido sobre la Albirroja porque era un tema muy importante a nivel país y sentía que había mucha emoción alrededor”, contó

Juanjo dice que lo más lindo del mundial está siendo esa mezcla de emociones que genera. “Pasamos de la tristeza inicial a la sorpresa, la ilusión y la adrenalina de los últimos partidos”, reflexionó.

En sus inicios tiraba a lo kachiãihape y luego fue tomando una identidad más clara, ducho por el mismo. “Conecto mucho con la emoción de ser paraguayo y con todo lo que se está moviendo en el país en estos últimos años. Me interesa mostrar cosas nuestras desde un lugar creativo, con humor, nostalgia o épica, dependiendo del video”, confesó.

Más adelante aseguró, “creo que hay muchas historias, referencias y emociones paraguayas que pueden funcionar muy bien si se las cuenta de una forma distinta”, aseguró muy comprometido con las producciones.