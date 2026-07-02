Cuerona tira apoyo incondicional ndaje

Jennifer Ruiz Díaz juega con todo la Copa del Mundo. “Sea cual sea el resultado, la Albirroja me llena de orgullo. Mi apoyo no baja, a muerte con la selección”, dijo en charla con Crónica. Muy emocionada confesó que lo más lindo de la mayor fiesta peloteril es, “la alegría que siente el pueblo”.

Para la paraguayita, genia de las poses con indumentarias de la Albirroja, el partido más infartante fue contra Alemania por el pase de ronda y cómo vivieron los paraguayos, sumado a los extranjeros que alentaron a la selección. “Todos tienen una belleza especial”, dijo cuando fue consultada por el más churro del equipo de Alfaro.

La pelota dividida no faltó en la entrevista, dejó una pregunta picando, “¿Soltera o de novia?”, y respondió entre risas, “muy feliz”.

La cuerona está a full en sus proyectos personales, enfocada y decidida. Siempre se la ve en sesiones de fotos, y sin dudas, las que más disfruta ella, son las que congelan los momentos al lado de sus mascotas.