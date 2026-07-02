“El 2026 encuentra al país en el mejor momento económico”

El presidente de la República Santiago Peña llegó al Congreso Nacional acompañado por la Primera Dama, Leticia Ocampos, para dar su informe anual de gestión, donde afirmó que este 2026 encuentra al país en el mejor momento económico de su historia. “Nunca antes tuvimos los números que tenemos. Nunca antes tuvimos un PIB tan grande”, comentó el presidente y

detalló que Paraguay es la nación de América del Sur que más ha crecido en los últimos 60 años, registrando una expansión del 1.520% entre 1960 y el 2024, período que coincidió con el coloradismo en el poder.

Así también contrastó la gestión actual con el quinquenio de la administración anterior, señalando que en dicho período el crecimiento fue de apenas el 1,2%, por debajo del índice poblacional, lo que provocó una reducción del ingreso per cápita. En contrapartida, puntualizó que en el 2025 Paraguay creció a una tasa del 6,6%, consolidando la mayor expansión en 12 años y triplicando el promedio regional.

Para el cierre del año 2026, el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento del 4,2%, con lo cual se completarán cuatro años consecutivos de incremento económico por encima del 4%; una racha inédita en la era democrática que solo se había alcanzado durante la época de la construcción de las binacionales. “Encaramos también reformas estructurales, largamente postergadas, sancionamos la reforma de la Caja Fiscal, iniciamos la transformación del transporte y aprobamos el marco jurídico del tren de cercanías”, además que el país se ha caracterizado por un crecimiento económico vigoroso y la reducción de la pobreza nunca antes alcanzada.

La seguridad un pilar importante

Para el presidente, la seguridad es un pilar muy importante en su Gobierno, por ello se reforzó la Policía Nacional con 15 mil nuevos agentes, 5 mil al año, algo inédito hasta acercarnos a los 40.000 efectivos. “Dimos herramientas para trabajar, más de 600 patrulleras, cerca de 1.600 patrulleras para el grupo Lince, más 900 chalecos antibalas y 2.800 de comunicación con GPS”, comentó como parte de su gestión.

Por el lado de la educación y la salud, el Estado distribuyó 19 millones de libros de texto, adjudicó cerca de 20.000 becas universitarias e inyectó más de USD 500 millones en infraestructura hospitalaria, equipamiento médico y la adquisición de 217 nuevas ambulancias para la red sanitaria pública.

“Somos conscientes de que falta mucho para que el asegurado esté conforme, pero ya tomamos medidas y en ese camino seguiremos trabajando sin pausas” he’i y agregó que se recibieron ambulancias inutilizadas por la desidia y se adquirieron 217 nuevas para que ningún paraguayo vuelva a sufrir el retraso de la asistencia inmediata. Además de anunciar que se iniciaron las obras de renovación del Hospital del Trauma.