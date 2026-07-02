[VÍDEO] El “Rey del Barro” inmortaliza a Orlando Gill

Reinaldo Sanabria, mejor conocido en redes como el “Rey del Barro”, decidió realizar una escultura del arquero de la Selección Paraguaya, Orlando Gill, pieza fundamental para lograr la histórica clasificación a Octavos de Final del Mundial dejando fuera a la poderosa Alemania.

En conversación con Crónica, Reinaldo dijo que aún faltan detalles para terminar el trabajo, como pulirlo, darle color y meterlo en un horno a una alta temperatura para finalizar el proceso. Explicó que cuando un artista está inspirado, todo sale bastante rápido, comparando su labor con la de un cantante que escribe una canción.

El “Rey del Barrio” se define como un artista que siempre homenajea a personas que dejan en alto a nuestro país, ya sea otros artistas o en este caso, los futbolistas de la selección, habiendo de hecho realizado figuras de Gustavo Alfaro y de los jugadores del plantel justo antes de que comenzara el Mundial. Dichos trabajos pueden verse en su cuenta de Instagram.

Explicó que se siente bendecido por todo lo que ha logrado a lo largo de los años, agradeciendo sobre todo a nuestra tierra paraguaya por darle la oportunidad de vivir de lo que hace, teniendo en cuenta que es ella su principal materia prima a la hora de hacer sus esculturas.

Destaca que en un país como Paraguay, donde existen tantas desigualdades e injusticias, el fútbol y la Albirroja terminan generando una sola emoción que no distingue clases, religiones o partidos políticos.

Reconoció que el paraguayo a veces es pesimista, y que eso se notó en lo que se decía acerca de lo difícil que iba a ser jugar contra Alemania, destacando que la tapada de Orlando Gill fue lo que siente que le dio fuerzas a todo el plantel para poder vencer, al mismo tiempo que hizo creer a todos los paraguayos que aquello era posible.

“En sus manos estaba la victoria, porque tapó dos penales, y creo que eso se merece un reconocimiento”. Finalmente, explicó que su cábala para el partido ante Francia es tener a la Virgencita de Caacupé en el pecho, esperando otra victoria épica en la Copa del Mundo tumbando a otro grande.