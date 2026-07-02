“Es el partido de tu vida”

Conocedor de lo que es defender la camiseta de la selección paraguaya, Antony Silva pasó por la mesa del Super Deport de la 1120 AM y analizó detalladamente lo que fue la clasificación albirroja ante Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El exgolero y capitán del seleccionado paraguayo aplaudió y felicitó a sus excompañeros por el gran trabajo que realizaron para sorprender al mundo. “Fue excelente. La actitud, la forma en cómo se presentó el partido, cómo el rival propuso una forma y Paraguay propuso su estilo. Se acomodaron muchas cosas y fue fundamental la capacidad de cada uno de soportar lo que hacía Alemania. La solidaridad es casi todo. Todos haciendo el trabajo que tenía que hacer, cada uno y la capacidad de tener ese aplomo que ni siquiera tuvieron ese desliz de poder cometer errores por nerviosismo o por no comprometerse”, expresó.

Marcando tendencia. Antony no se guardó tampoco ningún elogio para con Orlando Gill y aplaudió este gran momento que está teniendo cuidando el arco albirrojo. “Contento con él, contento con la selección también porque realmente está marcando una tendencia importante, más por lo que significa y lo que hemos conversado todo este tiempo antes del inicio de la Copa. El tema del arco, que se habló mucho y se va a seguir hablando, pero hoy él está en un mundial y eso genera muchísimo. Hoy posicionó al arquero paraguayo en el mundo y eso es algo fantástico. contento por él, por la selección, contento por cómo se posiciona el arquero paraguayo mundialmente gracias a Orlando y eso tenemos que valorar”, señaló.

El 200%. Mirando ya lo que será el duelo del sábado ante Francia, Silva fue contundente y afirmó que habrá que poner en cancha mucho más de lo que se puso ante Alemania. “Sabemos que vamos a tener un partido totalmente diferente, un rival que es mejor que Alemania, los jugadores son mucho más potentes, y Paraguay va a enfrentarse ante la élite del mundo. Es una medida excelente para nosotros como paraguayos de ver cómo lo podemos resolver. Y esperemos que ese 150 por ciento que pusieron ahora van a tener que poner el 200 por ciento porque el nivel lo exige. Obviamente que nadie se va a guardar nada porque es el partido de tu vida, el partido de tu clasificación a otra fase y más contra estos seleccionados”, resaltó.