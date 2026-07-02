Fabi Martínez dice que le da miedo andar por Filadelfia

La cuerona y notera de GEN, Fabi Martínez, ya está en Filadelfia preparada para el histórico partido de la Albirroja el sábado ante Francia. Aunque destacó la belleza de la ciudad del Estado de Pensilvania, reconoció que es una localidad muy insegura, ya que hay muchos “vagabundos, adictos y loquitos”.
Recordó que Filadelfia es conocida normalmente como una de las ciudades más afectadas por el consumo de fentanilo, y Fabi incluso contó que en un shopping tuvo que soportar a una arriero que se colocó frente al baño de mujeres para acosarla.
Incluso comentó que un compañero suyo también la pasó mal cuando se puso a fumar en la calle, ya que un grupo de indigentes se le acercó para empezar a pedirle uno prácticamente rodeándolo. “Si no les das, te siguen hasta tu hotel”, dijo la notera.