Fanática se tatuó a Gill y Canale: “Fue una promesa a la Virgen de Caacupé”

La fiebre Albirroja se trasladó a la piel de los más fanáticos, tal es el caso de la joven Yasy Arisema Montiel, una yiyi que se tatuó en el brazo a los héroes de la clasificación ante Alemania, en 16vos de final: el portero Orlando Gill y al que convirtió el penal clasificatorio, el defensor José Canale. La misma levantó a sus redes las imágenes y rápidamente se volvió viral.

La joven conversó con Crónica y dijo que “yo suelo tener cábalas en cada mundial, dependiendo si Paraguay clasifica o no, o por mi club, que es Olimpia. Yo le prometí a la Virgencita de Caacupé que si Paraguay clasifica a octavos de final me iba a tatuar algo alusivo a los protagonistas del partido”.

Yasy manifestó que “toda la tanda de penales estuve rezando de rodillas para que ganemos, le pedí a la Virgencita y además prometí que iba a caer la merienda en el trabajo. Me decidí a tatuarme a Gill y Canale, porque fueron los héroes de la jornada. Mi ídolo personal es Tony Sanabria, pero lastimosamente él falló su remate. También me gustan mucho Andrés Cubas y Juan Cáceres”.

La fanática guaraní expresó que “esta promesa ya la hice después que se confirmó nuestra clasificación a 16vos y que íbamos a jugar contra Alemania. Tengo la esperanza de que llegaremos hasta cuartos de final, creo que le pasamos a Francia, aunque ellos son muy fuertes. Me gusta mucho Mbappé, tiene un alto nivel, pero creo que igual pasamos”.

Ante la consulta de cómo se daría el partido ante Francia explicó que “creo que vamos a ganar en el partido ya, no me imagino llegar de vuelta hasta los penales”.

Por último adelantó que “voy a hacerme otro tatuaje si es que le ganamos a Francia, pero esta vez de un ídolo mío ya, o inclusive de Alfaro que es el gran artífice de toda esta alegría”.

Yasy Montiel y el tatuador Manu Valiente.

Ya tiene varios tatuajes y este le gustó mucho

La fanática de los tatuajes manifestó que es hincha del Decano y adelantó que “si Olimpia gana la 4a Copa Libertadores me voy a tatuar algo. Además ya tengo varios tatuajes en el cuerpo, tengo otro del piloto de Moto GP, Valentino Rossi, que es mi ídolo en ese deporte. Yo soy periodista deportiva y estoy muy metida en los deportes. También tengo tatuajes de animé y de varias otras cosas que me gustan”.

Por último, explicó que “es precioso el tatuaje que me hizo mi amigo Manu (Valiente) por los colores y la intensidad. Le tomó 2 horas y media aproximadamente hacerme todo el trabajo y quedé encantada. Era un dibujo grande”.