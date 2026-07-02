La camiseta de Orlando Gill nunca salió de Sanlo

La camiseta que el futbolista Orlando Gill, principal responsable de la clasificación de Paraguay a Octavos de Final del Mundial, tuvo que vender durante la dura etapa de la pandemia por dificultades económicas fue finalmente encontrada y será devuelta por quien la conservó durante estos últimos años.

Gill se vio obligado a tomar la dolorosa decisión de desprenderse de una de sus prendas más valiosas para poder costear el tratamiento médico que su hijo necesitaba en ese entonces, priorizando el bienestar de su familia en medio de la enorme crisis que se vivía a principios de la década.

El propietario de la camiseta es Pedro Suárez, un kapé de la infancia del arquero de la Selección que vive en Reducto, San Lorenzo. Este decidió guardarla como un recuerdo especial y la conserva hasta el día de hoy.

La casaca en sí es la número 23 utilizada por Gill cuando fue parte de la Selección Juvenil de Paraguay.

Tras conocerse esta historia, Suárez ya anunció que devolverá la camiseta a Orlando Gill, incluso señalando que estuvo mensajeando con él en estos días. Comentó que conservó la casaca porque sabía que su amigo iba a surgir como futbolista, esperando que cuando eso ocurra, se la pudiese entregar de vuelta.