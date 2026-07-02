La “Joya” está y se espera por Omar

La selección paraguaya ya apunta todas sus flechas a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Con Francia en la mira, el grupo que comanda Gustavo Alfaro se movilizó en la sede de la Universidad de Pensilvania preparando ya lo que será ese compromiso.

La buena noticia para el “Cazador de utopías” es que la “Joya”, Julio Enciso, trabajó con normalidad y estará con todo para el chute con los franceses. Enciso se retiró del juego contra Alemania por lesión y eso generaba preocupación en el cuerpo técnico, pero el goleador respondió bien y no se perderá el juego del sábado por nada.

Alfaro pudo contar con 25 de los 26 futbolistas en el entrenamiento de este miércoles. El único que trabajó de forma diferenciada fue Omar Alderete. El central, que no estuvo ante Alemania, está evolucionando de la lesión, y está siendo analizado minuto a minuto para saber si podrá estar o no ante Mbappé y compañía. La tranquilidad en ese sentido pasa por el gran partido que realizó José Canale ante los alemanes y si no llega Alderete, el central de Lanús se mantiene firme.

El equipo. Así también, el “Cazador de utopías” ya comenzó a preparar el onceno anti-franchutes, que tendrá la vuelta de Diego Gómez en el mediocampo. La duda para el DT está en quién dejaría su lugar para el regreso del volante del Brighton. Un cambio de estructura, con Enciso como punta de lanza, aparece también entre las posibilidades para Alfaro, poblando el mediocampo, manteniendo a Damián Bobadilla de gran partido ante los alemanes.