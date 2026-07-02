Mami de Canale: “pasábamos mal económicamente pero él nunca se rindió”

Felicia Domínguez, mami de José Canale, habló con Pelusa Rubín en el programa “La Pelu” de La Tribu 650 AM sobre el gran momento que está pasando su hijo luego de haber hecho clasificar a Paraguay a los Octavos de Final de la Copa del Mundo eliminando a Alemania. Recordó que ella siempre lo acompañó a las prácticas desde muy pequeño.

Señaló que cuando supo que su hijo iba a chutar el último penal se puso algo nerviosa, pero cuando la cámara lo enfocó a José, notó su cara de tranquilidad y supo que no iba a fallar. La mami rememoró que la familia en muchos puntos no se encontró bien económicamente, pero pese a eso, José nunca se rindió y alcanzó sus objetivos como jugador.

Felicia explicó que sus nietos, hijos de José, se encuentran enfrentando cuadros de autismo, con una de las niñas pudiendo superarlo de a poco gracias al tratamiento que está teniendo actualmente en Argentina. Señaló que el Presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, incluso le manifestó que desea que su hijo juegue en el Franjeado.

La mami dijo que normalmente trabaja cuidando adultos mayores, pero que ya está próxima a dejarlo porque justamente José se lo pide.