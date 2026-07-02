¡Ñandejára! Mitã’i atropelló y mató a monjes en Tailandia

Todo ocurrió en la localidad de Mukhadan, Tailandia, y el menor señalado como supuesto responsable apenas tendría 11 años. El comandante de la policía de la ciudad dijo que se han hecho con el vehículo para determinar las causas detrás de la mortal embestida.

Los padres del nene fueron invitados para establecer quién cargaría con la responsabilidad de lo ocurrido, ya que se está hablando de un niño demasiado pequeño. Lo que se especula, es que el menor habría tomado la camioneta de la familia sin permiso y perdió el control de esta, atropellando a los monjes.

El grupo de monjes estaba haciendo un peregrinaje al costado de una ruta provincial cuando se dio el percance.