La pasión por la querida Albirroja se conjugó con la cumbia, uno de los ritmos musicales más apreciados avei por loperro.

El músico altoparanaense Ismael Duarte se sintió identificado con la historia del arquero de la selección nacional Orlando Gill, de sus luchas y tremendo sacrificio para llegar al sitial donde se encuentra ahora, defendiendo los colores patrios en el Mundial 2026.

“Yo escuché el testimonio de su esposa en la prensa y me sentí muy conmovido porque que me vi identificado con Orlando. Tengo una historia similar también y sé lo que es el sacrificio, la lucha por salir adelante. Entonces le dije a mi esposa que le iba a hacer una canción para nuestro arquerazo, le pedí ayuda a mi hijo, que también es músico”, dijo Ismael muy emocionado a Crónica.

El compositor comentó que se metió en su estudio de grabación y en una semana estuvo lista la letra, el ritmo y los arreglos musicales. “Tengo un pequeño estudio de grabación en mi casa, entonces dije que iba a hacerle una canción alegre, que destaque su pelea y sacrificio, algo que le iba a gustar a las personas, y qué mejor estilo que la cumbia. En una semana estuvo lista la grabación, ya con todos los arreglos musicales listos, yo ejecuto el teclado, la guitarra y con mi hijo terminamos rápido el tema”.

El material fue compartido en redes sociales y en menos de 24 horas alcanzó más de 20 mil reproducciones ya. “Sinceramente yo no creí que iba a tener tantas repercusiones en las redes, mi intención fue rendirle un sincero homenaje a Orlando, porque es un muy buen padre de familia y esposo”, gatilló Ismael.

“Nuestros compatriotas son muy sacrificados y verle así a un paraguayo alcanzar el éxito nos llena de felicidad y de orgullo, más todavía dándonos esa alegría con nuestra selección paraguaya en el mundial. Algo que tanto anhelamos todos los paraguayos, es ver a la Albirroja en lo más alto, solamente el deporte y Dios nos une a todos los habitantes de esta bendita tierra”.

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