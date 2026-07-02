Reconstrucción en caso de motobolt que ultimó a presunto motochorro

Las autoridades realizaron, en la mañana de este martes, la reconstrucción de los hechos ocurrido en el caso del conductor de Bolt que apuñaló a un joven luego de que este supuestamente le hubiese robado su celular en Luque, todo esto en octubre del año 2025.

El procesado que se encuentra colaborando para esclarecer los hechos es Diego Daniel Delgado Florenciañez, motociclista de la plataforma Bolt, de 28 años, quien se encuentra enfrentando un proceso por homicidio tras el hecho ocurrido mientras trabajaba.

Durante la diligencia estuvo presente Yeni Florenciañez, madre del imputado, quien digo que “esperamos que lleguemos a buen puerto”.