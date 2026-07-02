[VIDEO] “Hicieron historia”, he’i francesa por la Albirró

Tiphaine está muy enamorada de la tierra guaraní, pero el sábado alentará a Francia.

Tiphaine Poulon, una creadora de contenidos francesa con más de un millón y medio de seguidores, hace reír al rollo en las redes sociales con sus audiovisuales. Su ména es el brasiguayo Adilson Agüero Maringá, el arquero de Valletta FC de la Premier League de Malta, hijo de paraguayos que viven en Yby Yaú, pero nacido en tierras rapai. Juntos encienden la fiebre del mundial con el versus entre la Albirroja y “Les Blues”.

En un contenido, la rubiaza le bromea al jugador con un “háke, Francia ndaha’ei Alemania hína”, en guaraniete.

La reacción de la gente es positiva y muchos quedan encantados con la pareja por la dinámica que tienen.

“Hice un video bromeando sobre el encuentro entre Francia y Paraguay con mi esposo y la mayoría de la gente se lo tomó con humor. Supongo que entienden que es solo una broma y que respeto a ambas selecciones. En mi opinión, Francia es un gran equipo y Paraguay hizo un trabajo increíble. ¡Hicieron historia!”, dijo en charla con Crónica.

No es muy fanática del fútbol. El sábado verá por primera vez un partido de fútbol. “Lo voy a disfrutar mucho”, tiró. Si bien aseguró que alentará con todo a su equipo, surgió la curiosidad de saber si tendrá el corazón “partío”.

Al respecto, he’i que “estuve pensando y la verdad es que no estoy muy segura. Francia es mi hogar, pero le tengo un cariño muy especial a Paraguay. Así que, por diversión y por la competencia con mi esposo creo que voy a apoyar a Francia. Aunque en el fondo, mi corazón está dividido”.

Dijo que son puretes los paraguayos porque le acompañan y siguen en sus laburos. “Ahora tengo bastantes seguidores paraguayos. Tengo más de 10.000 en TikTok y unos 5.000 en Instagram. Todo pasó muy rápido”, contó, destacando la manera en la que repercuten los contenidos que hace en conjunto con su ména pelotero.

La historia de amor de la pareja, que omopẽ con los contenidos, empezó en Indonesia. Ahí es donde el paraguayito le hizo el golazo a la francesa. El mismo gol que Paraguay quiere ver contra los de la Torre Eiffel. Desde aquel entonces, visitan Yby Yaú en todas las vacaciones. Está muy enamorada de Paraguay y la calidad de gente.

Ellos reflejan lo maravilloso del deporte, valga la redundancia, que no tiene fronteras, une las culturas y genera lazos de amistad bien arriero porte. Es todo lo que el mundo necesita para abrazar la solidaridad y respeto.

“El guaraní transmite mucha cultura”

Tiphaine creaba todos sus contenidos en inglés y en bahasa indonesio, inclusive. Pero había gente de Yby Yaú que ya la conocía a través del TikTok. En una de esas le pidieron que hiciera un video para su supermercado en español.

“Lo hice con la ayuda de mi esposo y salió muy bien. Empecé a recibir cada vez más oportunidades para hacer videos, así que decidí intentarlo. Todavía no pasó ni un mes”, contó para destacar que en poco tiempo se armó todo el burumbumbum.

“Pensé que sería muy genial hablar un poco de guaraní, así que lo intenté y a la gente le gustó tanto que ahora realmente quiero seguir aprendiendo y crear más contenido en guaraní”, contó en charla con Crónica, desde el otro lado del mundo.

“Rohayhu”, fue la primera palabra aprendida y se convirtió en su expresión favorita. Tiphaine habló del guaraní como un idioma muy auténtico, “transmite mucha cultura”, dijo.

Amante de la tierra guaraní

“Estoy realmente asombrada con la amabilidad, la educación y la cortesía de la gente de Paraguay y creo que es importante mencionarlo porque realmente lo merecen. ¡Rohayhu Paraguay!”, dijo para referirse a todo lo vivido en la casa de sus suegros.

La francesa conoce Yby Yaú. “Vamos allí en las vacaciones desde hace varios años y me encanta. Para mí, es como si mi vida de vaquera se hubiera hecho realidad. Monto a caballo, cuido animales, pruebo comida nueva y… ¡Dios mío!, ¡la comida es increíble! ¿Podés creer que subí 5 kilos en un mes durante mis últimas vacaciones?”, confesó con voz pícara. Es más, soltó que está muy enamorada voi del ryguasu ndaje.

Hay una realidad y es que loperro del extranjero casi no conocen Paraguay. Algunos confunden con Uruguay, “así que la mayor parte del tiempo tengo que explicarles que son países diferentes”, expresó.