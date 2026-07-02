[VIDEO] Piden unión de macumberas paraguayas para el partido del sábado

En el fútbol todo es válido, se juega adentro y fuera de la cancha. El ritual que más se hizo en este mundial, es el de congelar figuritas o nombre de los peloteros del equipo contrario.

Desde su cuenta de X, Camila Arriola mostró paso a paso cómo iba congelando a los peloteros del equipo que chutaban ante Paraguay, y que se reforzó al 100% ante los alemanes.

“Yo escribí Alemania en un papel y metí en el congelador y puse hielo encima, pero también hice promesa a la Virgencita de Caacupé”, “yo puse de cabeza el álbum en la parte del equipo de Alemania, pongan todos”, “yo uso el álbum le cruzo la tijera y cuchillo en forma de X”, son algunos de los rituales que la muchachada hizo ante Alemania. Ahora se viene un rival más difícil.

Desde otras cuentas ya empezaron aveí el ritual y piden en redes que las brujas y macumberas del país se unan por Paraguay y hagan todo tipo de rituales necesarios para que la albirró gane a Francia y pase a la siguiente etapa.