¡Aguante el cocido! La infusión es destacada a nivel internacional

La misma se trata de Taste Atlas, la cual tiene su sede en Croacia y que, a través de un vídeo de Instagram, afirmó que el sabor de nuestro cocido es imposible de reproducir con aparatos modernos de cocina. Aseguran que la técnica tradicional para su preparación representa una tradición gastronómica única.
Destacan que esto permite obtener un perfil de sabor ahumado que distingue a la bebida, sobre todo durante el invierno. También explican que en muchos casos se utiliza la Yerba Mate para ser tostada junto con el azúcar caramelizado. Taste Atlas define al cocido como una bebida reconfortante y de consumo cotidiano en Paraguay.
Desde luego, los comentarios en la publicación de Instagram de la plataforma no tardaron en aparecer, muchos de estos siendo de paraguayos celebrando el reconocimiento de una bebida con tanto arraigo en nuestro país, así como de extranjeros que residen o pasaron por acá y que la probaron.