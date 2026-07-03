Amor en tiempos de octavos: Darán el “sí quiero” durante el partido de la albirró

Para Yanny Areco y Celso Ortiz este sábado será inolvidable por partida doble. La paraguaya que se hizo viral en Chile por defender el tradicional mate y ser bajada de un colectivo, volverá a emocionar, esta vez, porque llegará al altar justo el día en que Paraguay buscará hacer historia frente a Francia.

Como el fútbol también forma parte de sus vidas, los novios decidieron que la Albirroja sea la gran invitada de honor y que toda la fiesta “respire” pasión por Paraguay.}

“La fecha ya teníamos prevista, lo que no estaba previsto es que la selección jugaría justo ese día. Para estar en tono, decidimos hacer cambios improvisados en la decoración y en cada mesa vamos a colocar banderitas de la selección. Mi vestido va a llevar también un toque albirrojo con una faja y mi novio va a vestir bajo su traje la camiseta de la Albirroja. También los invitados irán vestidos con la remera de la Albirroja”, contó a Crónica la novia.

La emoción mundialista llegó a tal punto que hasta tuvieron que modificar el horario de la ceremonia para que nadie se pierda el partido.“Hasta la hora tuvimos que cambiar a pedido de los invitados. Teníamos previsto para las 6 de la tarde, pero como el partido empieza justo a esa hora, pasamos para las 8 y, por si hay alargue o penales, habrá pantalla gigante. Además, no vamos a entrar a la ceremonia con el Avemaría, lo haremos con la música ‘Soy albirrojo’”, he’i.

Y aunque el resultado del encuentro es una incógnita, la pareja tiene algo muy claro: la fiesta no se suspende por nada.“No importa el resultado, la fiesta será hasta el amanecer. Si pierde, por lo menos por haber llegado lejos. Estar tanto tiempo fuera del país hace que amemos y valoremos nuestra nación”, expresó.

LUEGO DEL “SÍ QUIERO”, SE VAN A POLONIA

Yanny es de Bella Vista Norte y Celso de Ciudad del Este. Por cosas de la vida, se conocieron en Chile, en donde Celso jugaba en un equipo de paraguayos. Fue amor a primera vista y llevan un año y medio de noviazgo. Llegaron al país el pasado 14 de junio para unir sus vidas. Después de darse el “sí” emprenderán viaje a Polonia. No será precisamente de luna de miel, sino para empezar una nueva vida juntos, porque ambos consiguieron trabajo en una fábrica de ravioles.

Entre sueños, maletas y mucho amor por Paraguay, la pareja iniciará una nueva etapa con la esperanza de celebrar una doble victoria.