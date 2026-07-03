Bomberos rescatan a hombre de un pozo en Yvyrarobana

Un operativo de rescate bastante largo, ya que se extendió por prácticamente tres horas, acabó con el rescate del señor Julio César Lesme, un hombre mayor de la colonia Minga’i, quien quedó atrapado dentro de un pozo luego de meterse en él para intentar retirar una gallina muerta.

Los testigos omombe’u que el pozo en realidad era de una vecina del hombre, teniendo además poca profundidad. Julio entró con el propósito de extraer el ave, que generaba un mal olor muy fuerte. Lamentablemente, una vez que quiso salir ya no pudo hacerlo, debido entre otras cosas a su peso y a que las paredes de la fosa eran resbalosas.

Esto impedía cualquier intento de ascenso, por lo que ante la emergencia, los vecinos solicitaron llamaron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Katueté, los cuales tuvieron que realizar un operativo bastante importante que culminó con éxito luego de cerca de tres horas de trabajo.

Durante el tiempo que estuvo dentro del pozo, empezaron a encenderse las alarmas ya que el hombre presentaba signos de agotamiento por la falta de aire en el interior.

Una vez rescatado, Julio César Lesme fue trasladado hasta el Centro de Salud de Katueté, donde recibió atención médica y permanece en recuperación.