Chila: “Paraguay va a jugar contra una selección de África”

José Luis Félix Chilavert volvió a dar de que hablar debido a que en su cuenta de X salió rápidamente a responderle al ex jugador de la Selección Francesa, Christophe Dugary, quien desde que supo que su equipo jugará ante la Albirroja en el Mundial comenzó a decir que recibiremos una paliza del plantel galo.

Chila, ni corto ni perezoso, de manera sarcástica primeramente le dio la razón a Dugary, solo para aclararle posteriormente que en Francia 98, Paraguay se enfrentó en efecto a la selección francesa, y que ahora enfrentará a una selección de África, haciendo referencia a la cantidad importante de jugadores nacidos realmente en ese continente que juegan con Les Bleus.

José Luis Chilavert fue partícipe de aquella dolorosa eliminación de la Albirroja en el 98 ante los locales, con un gol de oro convertido por Blanc en el alargue. Todos esperan que esta sea la gran venganza paraguaya luego de casi 30 años.