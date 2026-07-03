Creador de contenidos francés difunde el guaraní en redes

El creador de contenidos europeo está enamorado de la cultura paraguaya y de sus habitantes.

Nuestro país es una joya en bruto por lo visto para los europeos atraídos por las bellezas naturales, idioma, costumbres, tradiciones y la amabilidad que le caracteriza al pueblo paraguayo.

El creador de contenidos francés, conocido en Instagram como “Estoy Kipita”, sorprendió a loperro al compartir sus materiales hablando en guaraní.

“Yo me enamoré de la gente cuando llegué a Paraguay, yo no esperaba tanto afecto, tanta amor y al cabo de tres meses yo me estaba dando cuenta de la amabilidad de la gente, me invitaban a asados, se rían, como que les daban risa cuando hablaba en guaraní un poquito. Y por eso me quise enfocar en el guaraní y quedarme en Paraguay, no sé explica, se vive, tenés que vivir la experiencia para creer”, explicó “Kipita” a Crónica.

“Kipita” admira mucho la belleza de la mujer paraguaya ndaje, “las paraguayas son hermosísimas, un poco tóxicas pero hermosas, la verdad que se enteran de todo. Creo que hablan mucho entre ellas, se pasan el dato cuidado con el francesito trucho dijeron…jajaja, pero iporãiterei la kuña paraguaya”.

“Yo voy a seguir promocionando el guaraní porque ustedes me demostraron demasiadas cosas, entonces yo devuelvo lo que puedo hacer, promocionar el guaraní y enfocarme en la cultura, recorrer el interior y así voy a ser un paraguayo más”.